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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

По последним данным, число заразившихся в России достигло 221 344
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей в странах, где отмечены случаи инфицирования. 

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По последним данным, число заразившихся в России достигло 221 344. В Великобритании власти сообщали о 219 183 инфицированных, в Италии - о 219 070. 

Великобритания и Италия еще не публиковали данные за понедельник.

Сейчас второе место занимает Испания (224 390 случаев), первое - Соединенные Штаты, где почти 1,4 млн инфицированных.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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