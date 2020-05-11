В Татарстане 12 мая возобновят движение регулярных межмуниципальных маршрутов

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Движение регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов, ранее приостановленное из-за распространения коронавируса, будет возобновлено в Татарстане 12 мая. Об этом журналистам в понедельник сообщила пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Наиля Клевлеева

"С 12 мая в Татарстане возобновляется движение межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок. В транспортных предприятиях, автовокзалах и автостанциях проведена дезинфекция помещений и транспортных средств, нанесены ограничительные полосы для соблюдения социального дистанцирования посетителей. Также персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Частота и регулярность выполнения рейсов будут корректироваться с учетом требований Роспотребнадзора по допустимой заполняемости транспортных средств в целях соблюдения санитарных норм и правил", - сказала она.

По словам Клевлеевой, пассажирам необходимо иметь средства индивидуальной защиты - маски, перчатки. Перевозчики будут контролировать соблюдение ими защитного режима.

В Татарстане на 10 мая, по данным регионального оперштаба, выявлен 1671 случай заражения коронавирусом, 447 человек выздоровели, пять пациентов умерли.