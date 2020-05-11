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Пандемия коронавируса нового типа

В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим

С понедельника в регионе разрешили гулять и заниматься физкультурой на улице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Обязательный масочный режим будет введен в Тюменской области с 14 мая, сообщил глава региона Александр Моор на своей странице в Instagram в понедельник. Ранее в регионе масочный режим был введен на рекомендательном уровне.

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"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.

Александр Моор также добавил, что деятельность предприятий розничной торговли, за исключением тех, которые работают сейчас, приостановлена до 18 мая. Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлен до 31 мая. "Учащиеся школ из льготной категории будут обеспечены продуктовыми наборами до 31 мая", - добавил он.

При этом, по данным губернатора, с 11 мая разрешены прогулки по улицам, гулять можно парами. "Но помните о социальной дистанции - держитесь от других граждан на 1,5 метра. Заниматься физической культурой на открытом воздухе также можно, но здесь важно соблюдать дистанцию 5 метров от других любителей спорта", - пояснил Моор.

По данным регионального оперативного штаба, за весь период в регионе зарегистрировано 803 случая коронавирусной инфекции, 300 человек выздоровело.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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