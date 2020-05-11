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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге задержали организатора торговли на рынке, где скопилось 200 человек

В отношении него составили протокол об административном правонарушении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали субарендатора помещения на Сенном рынке в Санкт-Петербурге, где работала продуктовая точка, что привело к скоплению 200 человек в период пандемии коронавируса. Как сообщили журналистам в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, рынок закрыт.

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"Организатор массового мероприятия, приведшего к скоплению около 200 людей в период пандемии, был оперативно установлен и доставлен в полицию, рынок закрыт. Организатор инцидента задержан. Он является субарендатором на рынке. В отношении него полицией составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, о массовом скоплении людей в правоохранительные органы сообщил охранник рынка. Территория рынка сейчас закрыта для посетителей, сотрудники Роспотребнадзора опечатали помещения.

В отношении юридического лица, осуществляющего эксплуатацию Сенного рынка, возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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