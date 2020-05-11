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Пандемия коронавируса нового типа

Тульские власти ввели обязательное ношение масок в ряде районов и продлили ограничения

При этом в регионе с 12 мая при соблюдении санитарных правил заработают небольшие магазины и бассейны

ТАСС, 11 мая. Власти Тульской области продлили режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет до 31 мая, рекомендации надевать защитные перчатки и маски, а в ряде районов ввели обязательное ношение масок. Вместе с тем с 12 мая при соблюдении санитарных правил возобновят работу бассейны, небольшие розничные магазины, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

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"До 31 мая в Тульской области сохраняется действие ряда ограничений и запретов, установленных с учетом эпидемиологической ситуации в Тульской области. В Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах вводится обязательный "масочный" режим, в остальных районах области он по-прежнему носит рекомендательный характер. Кроме того, всем находящимся в общественных местах рекомендовано использовать перчатки", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения и дополнения в указ внес губернатор региона Алексей Дюмин. Согласно указу продлевается самоизоляция для жителей области старше 65 лет. С 12 мая услуги в госучреждениях области, в том числе в многофункциональных центрах и органах ЗАГС, предоставляют только по предварительной записи или в электронном виде.

Вместе с тем с 12 мая в Тульской области заработают при соблюдении необходимых санитарных правил небольшие розничные магазины (при наличии отдельного входа), плавательные бассейны. Кроме того, допускаются прогулки парами с использованием средств индивидуальной защиты в парках культуры и отдыха, а также на территориях Баташевского сада, Березовой, занятия спортом.

К 11 мая в Тульской области выявили 1 881 случай заражения коронавирусной инфекцией, 324 человека выздоровели, 12 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияТульская областьПандемия коронавируса нового типа
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