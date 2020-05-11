В Крыму медикам, работающим с зараженными коронавирусом, произведут доплаты до 15 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Республики Крым произведет до 15 мая перерасчет медикам за работу с людьми, зараженными новой коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

Ранее 10 мая глава республики Сергей Аксенов поручил региональному министерству здравоохранения провести служебное расследование на станции скорой помощи Керчи после заявления медиков, что им не выплатили полагающиеся надбавки за работу с зараженными новым коронавирусом. В соцсетях 8 мая появился видеоролик, в котором утверждается, что из 324 сотрудников керченской скорой помощи надбавки от 20 до 35 тыс. рублей за апрель получил в полном объеме только один человек.

"До 15 мая Министерство здравоохранения республики доведет, и главврачи должны издать приказы и доплатить всем медработникам, которые контактировали и работали с ковидными больными вне зависимости от того, один, два, десять ковидных больных. Выплата должна быть произведена в полном объеме в расчете за отработанный фактически месяц", - сообщила Романовская на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

По ее словам, проверка в Керчи показала, что при рассмотрении всех доплат медработникам, которые участвовали в госпитализации и в работе с зараженными, фактически полные выплаты получили только сотрудники стационаров, которые непосредственно контактируют с этими пациентами.

Что касается остальных работников, действительно расчет им был произведен из фактического времени контактирования с пациентом, несмотря на то, что оплата должна производится за фактически отработанное время.

Ранее в понедельник Аксенов сообщил, что коронавирус за сутки подтвердился у девяти человек в Крыму, общее количество зараженных составило 202 человека. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 742 человек: дома - 908 человека, в стационарах -179, изолированы в обсерваторы - 655. Выздоровевших - 64, умерли - 2.