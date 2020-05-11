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Коэффициент младенческой смертности в РФ в январе-марте 2020 года снизился на 2,2%

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Коэффициент младенческой смертности в России январе-марте 2020 года сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 4,5 умерших на тысячу родившихся, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава РФ.

"Коэффициент младенческой смертности сократился на 2,2% и составил 4,5 умерших на 1 тыс. родившихся живыми в январе-марте 2020 года (январь-март 2019 года - 4,6‰). Более интенсивное сокращение абсолютного числа смертей в возрасте до одного года по сравнению со снижением коэффициента младенческой смертности обусловлено значительным сокращением числа рождений за сравниваемый период (на 19 653 человека или 5,5%)", - говорится в сообщении.

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