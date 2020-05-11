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Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородской области число заражений коронавирусной инфекцией превысило 500

За сутки в регионе выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 мая. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новгородской области с начала пандемии превысило 500. На утро понедельника в регионе зарегистрировано 17 новых случаев, говорится в сообщении, опубликованном региональным оперативным штабом.

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"За последние сутки в Новгородской области зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. На 10 мая в регионе было зафиксировано 497 подтвержденных случаев коронавируса, таким образом на 11 мая в области 514 случаев коронавируса.

Наибольшее число заразившихся специалисты регионального управления Роспотребнадзора отмечают в Великом Новгороде, Маловишерском и Чудовском районах. В Маловишерском и Чудовском районе продолжают действовать дополнительные ограничительные меры по въезду и выезду.

Согласно изменениям, внесенным в указ губернатора от 8 мая, с 12 мая в Новгородской области продлевается режим повышенной готовности, однако ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, для жителей области и предприятий в большинстве районов региона смягчат. Например, гражданам разрешат выходить на прогулки с детьми на придомовую территорию, а пожилым - прерывать режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса, чтобы сходить в магазин или в аптеку утром.

 

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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