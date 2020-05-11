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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму начали с вертолета обследовать побережье для поиска нарушителей самоизоляции

По словам замначальника полиции МВД по региону Александра Смаглина, уже обследованы Судакский, Алуштинский и Ялтинский районы и выявлены места скопления людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД и Росгвардии приступили к обследованию с вертолета побережья Крымского полуострова для выявления нарушителей режима самоизоляции, сообщил в понедельник замначальника полиции МВД по региону Александр Смаглин.

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"Совместно с Росгвардией мы провели мониторинг с воздуха на вертолете Судакского, Алуштинского и Ялтинского регионов, что позволило нам выявить места, где граждане нашли лазеечки и проводили свой досуг. Это позволило нам оперативно отработать их нарядами и в дальнейшем позволит внести коррективы в нашу работу. Продолжим и дальше такие мониторинги на вертолете", - сообщил Смаглин на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

Власти Крыма продлили действующий в республике режим повышенной готовности из-за пандемии до конца майских праздников и обязали с 1 мая всех приезжающих из других регионов, а также из-за рубежа, проходить изоляцию в обсерваторе на 14 дней. В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, действует режим самоизоляции.

В понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что коронавирус за сутки подтвердился у девяти человек в Крыму, общее количество зараженных составило 202 человека. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 742 человек, выздоровели 64, двое умерли.

 

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РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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