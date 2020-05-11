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Пандемия коронавируса нового типа

На северо-востоке Китая повышен уровень угрозы коронавируса

На контроле находятся 1,8 тыс. человек

ПЕКИН, 11 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 1 808 человек в северо-восточной китайской провинции Цзилинь проходят медицинское обследование после выявления в регионе новых случаев заражения и повышения там уровня эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил представитель местного комитета по делам гигиены и здравоохранения Фань Мин.

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"В настоящее время проводится эпидемиологическое обследование и проверка 1 808 человек. Из них 276 имели тесные контакты с 15 заразившимися [выявленными в провинции], остальные имели вторичные контакты [с зараженными]", - заявил Фань Мин.

7 мая в провинции Цзилинь был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. 9 мая власти выявили еще 11 заразившихся, 10 мая - трех. В воскресенье городской округ Шулань провинции Цзилинь после обнаружения там 13 заболевших скорректировал уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением коронавируса, с низкого на высокий, став единственной зоной в стране с высоким уровнем угрозы коронавируса. В понедельник район Фэнмань городского округа Цзилинь провинции также повысил уровень эпидемиологической опасности с низкого до среднего после обнаружения там двух случаев заражения.

С 7 мая все регионы Китая скорректировали уровень эпидемиологической угрозы на низкий. Последней стала граничащая с Россией северо-восточная провинция Хэйлунцзян, эпидемическая ситуация в которой ухудшилась в апреле из-за роста числа ввозных случаев заражения. 10 мая район Дусинху города Уханя - бывшего очага распространения коронавируса в КНР, объявил о повышении уровня опасности до среднего после обнаружения там новых случаев заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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