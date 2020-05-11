В Татарстане с 12 мая возобновят плановую вакцинацию детей

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Плановую вакцинацию детей возобновят в Татарстане с 12 мая. Об этом в понедельник журналистам сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

"С 12 мая мы возобновляем работу медицинских организаций всех форм собственности по двум направленям: первое направление - это проведение медицинских осмотров декретированного контингента по предварительной записи с соблюдением всех необходимых мер безопасности, второе - мы возобновляем плановую вакцинацию детей", - сказала она.

По данным регионального оперштаба, в Татарстане выявлен 1761 случай заражения, 475 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.