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Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане с 12 мая возобновят плановую вакцинацию детей

Ранее ее приостановили из-за распространения коронавируса

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Плановую вакцинацию детей возобновят в Татарстане с 12 мая. Об этом в понедельник журналистам сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

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"С 12 мая мы возобновляем работу медицинских организаций всех форм собственности по двум направленям: первое направление - это проведение медицинских осмотров декретированного контингента по предварительной записи с соблюдением всех необходимых мер безопасности, второе - мы возобновляем плановую вакцинацию детей", - сказала она.

По данным регионального оперштаба, в Татарстане выявлен 1761 случай заражения, 475 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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