В Татарстане пять медиков заразились коронавирусом

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Состояние медицинских работников, инфицированных коронавирусом в Республике Татарстан, удовлетворительное. У пяти медиков вирус подтвержден, еще 43 сотрудника ожидают получения результатов тестирования на COVID-19, сообщила журналистам в понедельник министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

"На сегодня инфицировано медицинских работников 48 человек, состояние у всех удовлетворительное - средней тяжести", - сказал он.

При этом Садыков уточнил, что у пяти человек COVID-19 подтвержден. Остальные 43 находятся на подтверждении, они имели контакты с зараженными.

По данным регионального оперштаба, в Татарстане выявлен 1761 случай заражения, 475 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.