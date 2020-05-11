{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане пять медиков заразились коронавирусом

Также ожидаются результаты анализов еще 43 медицинских работников

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Состояние медицинских работников, инфицированных коронавирусом в Республике Татарстан, удовлетворительное. У пяти медиков вирус подтвержден, еще 43 сотрудника ожидают получения результатов тестирования на COVID-19, сообщила журналистам в понедельник министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

На эту тему
30 главных слов эпохи коронавируса

"На сегодня инфицировано медицинских работников 48 человек, состояние у всех удовлетворительное - средней тяжести", - сказал он.

При этом Садыков уточнил, что у пяти человек COVID-19 подтвержден. Остальные 43 находятся на подтверждении, они имели контакты с зараженными.

По данным регионального оперштаба, в Татарстане выявлен 1761 случай заражения, 475 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Данные о ситуации с коронавирусом в РФ собираются непрерывно из более 250 источников
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что созданный информационный центр по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции стал единой площадкой для обмена данными по ситуации с эпидемией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС