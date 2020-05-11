Более 14 тыс. сирийских семей получили продовольственную помощь от фонда им. Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 11 мая. /ТАСС/. Общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал для 7 тыс. беженцев в Сирии продукты питания и организовал для 7,3 тыс. жителей Восточной Гуты (пригорода Дамаска) ифтар - вечернюю трапезу в месяц Рамадан. Об этом в понедельник сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в священный для всех мусульман месяц Рамадан провел благотворительную акцию в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Для опаленных войной беженцев и сирот фонд организовал ифтар и передал им продукты питания. Благодаря участию РОФ 7,3 тыс. жителей Дамаска смогли разговеться, более семи тысячам сирот и семьям, в которых воспитываются оставшиеся без родителей дети, были переданы продукты питания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благотворительная миссия фонда в Сирии длится уже около трех лет. За этот период помощь от организации получили несколько миллионов пострадавших от военных действий и малоимущих семей.