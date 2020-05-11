Более 70% опрошенных ОНФ матерей получили допвыплаты на детей до трех лет

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Более 72% матерей, которые приняли участие в опросе Общероссийского народного фронта (ОНФ), рассказали, что уже получили дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет в рамках помощи населению в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник ТАСС эксперт ОНФ, соучредитель Центра по правовой поддержке "Мама в праве", доцент МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.

"Опрос показал, что подавляющему большинству опрошенных (72,3%) удалось получить выплату. 27,7% в настоящий момент выплату пока не получили", - сказала Гринь. Она уточнила, что 18% опрошенных ждали начисления выплат больше установленного срока, который составляет 16 дней.

При этом, по ее словам, большинство опрошенных отметили перебои с работой сайта ПФР. "Результаты мониторинга мы передадим в Минтруд и пенсионный фонд, так как еще до 1 октября семьи имеют право обратиться за данным выплатами, и данные результаты мониторинга будут полезны, чтобы избежать тех проблем, которые возникли у большинства семей на первом этапе", - добавила собеседник агентства.

Гринь подчеркнула, что мониторинг проведения выплат будет продолжаться до конца пандемии.

Исследование проходило с конца апреля до начала мая. В опросе приняло участие около 800 матерей, имеющих право на допвыплаты.

Выплаты на детей

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей в апреле - июне 2020 года положены россиянам, имеющим или имевшим право на поддержку, если оно возникло у них до 1 июля 2020 года.

Выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство России. Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей другой поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.