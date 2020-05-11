Чернышенко: потребность регионов в средствах защиты и ИВЛ отслеживается в полной мере

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Модели развития эпидемиологической ситуации в России в связи с коронавирусной инфекцией позволяют отслеживать потребность каждого региона в средствах защиты и оборудовании, своевременно наращивая поставки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Чернышенко отметил, что в России собственное производство средств защиты выросло. Например, сейчас выпускается около 9 млн масок в сутки. "Это примерно в 5 раз больше, чем было в середине марта. Потребление масок - примерно 12 млн в сутки. То есть 75% в России производится нашими собственными предприятиями, [остальные] Минпромторг импортирует из разных мест", - объяснил он.

"Есть нормативы. Они создаются для разных групп населения, но прежде всего - для работников системы здравоохранения, которые у нас на передовой. И они должны быть лучше всего защищены. В начале, действительно, мы видели, что средств индивидуальной защиты иногда не хватало, но сейчас Минпромторг эту задачу решил", - сказал он.

На сегодняшний день Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По последним данным, число заразившихся в России достигло 221 344.

По словам Чернышенко, модели развития эпидситуации строятся на основе четырех основных сценариев: хороший, средний, плохой и адаптивный. "Он [адаптивный] учитывает все данные, которые мы получаем, плюс прогноз по эффективности тех мер, которые принимает правительство по сдерживанию", - пояснил он.

"Мы отслеживаем потребность в разрезе каждого из регионов и оцениваем, насколько нужно там нарастить поставку <...> средств защиты или оборудования какого-то", - сообщил он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале " Россия-24 ".

Кроме того, продолжил Чернышенко, с середины марта производство защитных костюмов выросло в 15 раз, антисептиков - в 7 раз, то есть сейчас производится почти 380 тыс. литров в сутки.

"Самое главное не только то, что они производятся, еще и очень важно, чтобы они доставлялись туда, где они больше нужны. И как раз очень важно с использованием этой информации дирижировать дистрибуцию этих средств защиты именно в те регионы, где они наиболее нужны. Потому что иногда некоторые регионы про запас больше себе пытаются брать. Здесь как раз нужна роль правительства для того, чтобы регулировать в том числе и дистрибуцию справедливую средств индивидуальной защиты", - заключил вице-премьер.

Оказание госуслуг в цифровом формате

Ограничения, связанные с профилактикой коронавируса нового типа, простимулировали в России развитие предоставления государственных услуг в цифровом формате, сообщил вице-премьер РФ.

"Отдельно хочу сказать, что, в принципе, вся ситуация с пандемией, это простимулировало и стало катализатором распространения <...> цифровых государственных услуг, то есть многие сервисы стали теперь цифровыми", - сказал он.

Чернышенко отметил, что сейчас на портале госуслуг есть сервис, который позволяет оформить заявление на получение выплат на детей до 3 лет. "Автоматически теперь выдаются сертификаты на получение материнского капитала, появились теперь электронные трудовые книжки, можно установиться на учет в центр занятости, можно оформить больничный не выходя из дома. <...> Это все такое наследие коронавируса, по сути дела, которое позволило сделать, действительно, такой скачок и прорыв в цифровых технологиях и в государственных сервисах цифровых", - добавил вице-премьер РФ.

Геолокация больных коронавирусом

Информация о нарушении режима самоизоляции заразившимися новой коронавирусной инфекцией в России отслеживается на основании обезличенных данных, сказал Дмитрий Чернышенко заявил в интервью.

"Действительно, мы видим обезличенную информацию - неизвестный индикатор, набор цифр, у которого стоит режим, что он должен соблюдать режим самоизоляции, придерживается он его или нет в пределах локации. Поэтому если кто-то от него отклоняется, то приходит СМС о том, что вы нарушили режим самоизоляции", - рассказал вице-премьер.

Кроме того, продолжил он, мониторинг ведется и по тем людям, которые приехали в Россию после закрытия границ. "Мы организовали сбор данных об этих людях, которым требовалась помощь, передавали эти данные в МИД, и из этих данных формировались такие полетные карты, которые позволяли этим людям сюда приезжать. Когда они приезжали, тоже регистрировались, и их обезличенная информация тоже ложилась в базу данных, которая позволяла отследить, соблюдают ли при этом самоизоляцию или нет", - пояснил Чернышенко.

Ранее о создании системы отслеживания контактов граждан, больных новой коронавирусной инфекцией, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов, сообщал глава Минкомсвязи Максут Шадаев в письмах главам регионов. Предполагается, что с помощью этой системы граждане будут оповещаться о факте контакта с заболевшим путем рассылки соответствующих сообщений и, таким образом, информироваться о необходимости самоизоляции. Информация о подобных контактах также будет направляться в оперативные штабы регионов РФ.

Методы борьбы с киберпреступлениями

Правительство России рассматривает разные варианты борьбы с киберпреступлениями, которые распространяются на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил вице-премьер РФ.

"На фоне того, что у нас офлайновая преступность снизилась в стране, как МВД говорит, при этом появляются различные злоумышленники, которые организуют фишинговые схемы или запускают вредоносные программы, пытаются у людей вытягивать деньги. И конечно, мы тоже, как [и] правительство, обращаем на это внимание. И разные подходы в противодействии вот этой киберпреступности. За него отвечает несколько ведомств, и правительство тоже координирует действия и правоохранительных органов, и органов государственной власти, операторов, провайдеров, для того чтобы по возможности защитить наше население", - сказал он.

В середине апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам палаты по обороне и безопасности, а также по конституционному законодательству и госстроительству подготовить поправки в УК РФ об ужесточении ответственности для киберпреступников, которые "активизировались в условиях пандемии". После этого первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин сообщил ТАСС, что соответствующая поправка в УК РФ об ужесточении ответственности для киберпреступников будет подготовлена и внесена в Госдуму в весеннюю сессию.