Чернышенко: потребность регионов в средствах защиты и ИВЛ отслеживается в полной мере

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Модели развития эпидемиологической ситуации в России в связи с коронавирусной инфекцией позволяют отслеживать потребность каждого региона в средствах защиты и оборудовании, своевременно наращивая поставки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
"Мы отслеживаем потребность в разрезе каждого из регионов и оцениваем, насколько нужно там нарастить поставку <...> средств защиты или оборудования какого-то", - сообщил он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
По словам Чернышенко, модели развития эпидситуации строятся на основе четырех основных сценариев: хороший, средний, плохой и адаптивный. "Он [адаптивный] учитывает все данные, которые мы получаем, плюс прогноз по эффективности тех мер, которые принимает правительство по сдерживанию", - пояснил он.
На сегодняшний день Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По последним данным, число заразившихся в России достигло 221 344.
Нехватка индивидуальных средств защиты
Россия решила проблему нехватки средств индивидуальной защиты от новой коронавирусной инфекции, обеспечивая сейчас три четверти своих потребностей за счет собственного производства, заявил Дмитрий Чернышенко.
"Есть нормативы. Они создаются для разных групп населения, но прежде всего - для работников системы здравоохранения, которые у нас на передовой. И они должны быть лучше всего защищены. В начале, действительно, мы видели, что средств индивидуальной защиты иногда не хватало, но сейчас Минпромторг эту задачу решил", - сказал он.
Чернышенко отметил, что в России собственное производство средств защиты выросло. Например, сейчас выпускается около 9 млн масок в сутки. "Это примерно в 5 раз больше, чем было в середине марта. Потребление масок - примерно 12 млн в сутки. То есть 75% в России производится нашими собственными предприятиями, [остальные] Минпромторг импортирует из разных мест", - объяснил он.
Кроме того, продолжил Чернышенко, с середины марта производство защитных костюмов выросло в 15 раз, антисептиков - в 7 раз, то есть сейчас производится почти 380 тыс. литров в сутки.
"Самое главное не только то, что они производятся, еще и очень важно, чтобы они доставлялись туда, где они больше нужны. И как раз очень важно с использованием этой информации дирижировать дистрибуцию этих средств защиты именно в те регионы, где они наиболее нужны. Потому что иногда некоторые регионы про запас больше себе пытаются брать. Здесь как раз нужна роль правительства для того, чтобы регулировать в том числе и дистрибуцию справедливую средств индивидуальной защиты", - заключил вице-премьер.
Оказание госуслуг в цифровом формате
Ограничения, связанные с профилактикой коронавируса нового типа, простимулировали в России развитие предоставления государственных услуг в цифровом формате, сообщил вице-премьер РФ.
"Отдельно хочу сказать, что, в принципе, вся ситуация с пандемией, это простимулировало и стало катализатором распространения <...> цифровых государственных услуг, то есть многие сервисы стали теперь цифровыми", - сказал он.
Чернышенко отметил, что сейчас на портале госуслуг есть сервис, который позволяет оформить заявление на получение выплат на детей до 3 лет. "Автоматически теперь выдаются сертификаты на получение материнского капитала, появились теперь электронные трудовые книжки, можно установиться на учет в центр занятости, можно оформить больничный не выходя из дома. <...> Это все такое наследие коронавируса, по сути дела, которое позволило сделать, действительно, такой скачок и прорыв в цифровых технологиях и в государственных сервисах цифровых", - добавил вице-премьер РФ.
Геолокация больных коронавирусом
Информация о нарушении режима самоизоляции заразившимися новой коронавирусной инфекцией в России отслеживается на основании обезличенных данных, сказал Дмитрий Чернышенко заявил в интервью.
"Действительно, мы видим обезличенную информацию - неизвестный индикатор, набор цифр, у которого стоит режим, что он должен соблюдать режим самоизоляции, придерживается он его или нет в пределах локации. Поэтому если кто-то от него отклоняется, то приходит СМС о том, что вы нарушили режим самоизоляции", - рассказал вице-премьер.
Кроме того, продолжил он, мониторинг ведется и по тем людям, которые приехали в Россию после закрытия границ. "Мы организовали сбор данных об этих людях, которым требовалась помощь, передавали эти данные в МИД, и из этих данных формировались такие полетные карты, которые позволяли этим людям сюда приезжать. Когда они приезжали, тоже регистрировались, и их обезличенная информация тоже ложилась в базу данных, которая позволяла отследить, соблюдают ли при этом самоизоляцию или нет", - пояснил Чернышенко.
Ранее о создании системы отслеживания контактов граждан, больных новой коронавирусной инфекцией, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов, сообщал глава Минкомсвязи Максут Шадаев в письмах главам регионов. Предполагается, что с помощью этой системы граждане будут оповещаться о факте контакта с заболевшим путем рассылки соответствующих сообщений и, таким образом, информироваться о необходимости самоизоляции. Информация о подобных контактах также будет направляться в оперативные штабы регионов РФ.
Методы борьбы с киберпреступлениями
Правительство России рассматривает разные варианты борьбы с киберпреступлениями, которые распространяются на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил вице-премьер РФ.
"На фоне того, что у нас офлайновая преступность снизилась в стране, как МВД говорит, при этом появляются различные злоумышленники, которые организуют фишинговые схемы или запускают вредоносные программы, пытаются у людей вытягивать деньги. И конечно, мы тоже, как [и] правительство, обращаем на это внимание. И разные подходы в противодействии вот этой киберпреступности. За него отвечает несколько ведомств, и правительство тоже координирует действия и правоохранительных органов, и органов государственной власти, операторов, провайдеров, для того чтобы по возможности защитить наше население", - сказал он.
В середине апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам палаты по обороне и безопасности, а также по конституционному законодательству и госстроительству подготовить поправки в УК РФ об ужесточении ответственности для киберпреступников, которые "активизировались в условиях пандемии". После этого первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин сообщил ТАСС, что соответствующая поправка в УК РФ об ужесточении ответственности для киберпреступников будет подготовлена и внесена в Госдуму в весеннюю сессию.