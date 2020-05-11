Путин выступит с обращением к россиянам в начале совещания по коронавирусу

Пандемия коронавируса нового типа

Данные о ситуации с коронавирусом в РФ собираются непрерывно из более 250 источников

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что созданный информационный центр по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции стал единой площадкой для обмена данными по ситуации с эпидемией

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