Путин выступит с обращением к россиянам в начале совещания по коронавирусу

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во второй половине дня в понедельник выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, отметили в пресс-службе.
Как уточнил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение будет в начале совещания по коронавирусу.
Глава государства уже несколько раз обращался к россиянам с момента начала пандемии, в том числе дважды - в специальных телеобращениях.