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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин выступит с обращением к россиянам в начале совещания по коронавирусу

Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во второй половине дня в понедельник выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

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Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, отметили в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение будет в начале совещания по коронавирусу.

Глава государства уже несколько раз обращался к россиянам с момента начала пандемии, в том числе дважды - в специальных телеобращениях.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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