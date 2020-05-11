Данные о ситуации с коронавирусом в РФ собираются непрерывно из более 250 источников

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом собирает данные из более чем 250 различных источников по 106 показателям в онлайн-режиме, а подготавливаемые на их основе отчеты служат основой для принятия решений на уровне правительства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале " Россия-24 ".

Чернышенко напомнил, что созданный по поручению Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции информационный центр стал единой площадкой для обмена данными по ситуации с эпидемией. "Это единая точка, которая и раздает информацию, которая через систему личных кабинетов собирает эту информацию из более чем 250 различных источников, и на основе тех данных, которые в эту систему стекаются (они собираются по 106 показателям, которые отражают, что происходит в стране применительно к теме борьбы с коронавирусом), получается некая управленческая отчетность, - сказал он. - Управление происходит по отклонениям, по изменениям: когда у тебя каждый день эти данные изменяются, то ты можешь видеть какие-то критические отклонения, и она ложится в основу для подготовки принятия решений правительства".

Чернышенко отметил, что отчетность собирается в системе в режиме онлайн. "Она непрерывно обновляется, я бы сказал, ежечасно. Источников очень много, <...> и понятно, что и не только губернаторы, но еще и более 25 различных министерств и ведомств эту информацию предоставляют по трем основным направлениям - это обеспеченность системы здравоохранения, ее готовность к тому, чтобы лечить людей, поддержка населения и поддержка экономики", - сказал он.

Вице-премьер также назвал "совершенно ответственной" работу регионов по предоставлению необходимой информации, хотя вначале возникали некоторые сбои и недопонимание методики. "Дело в том, что когда уже информационная система работает почти два месяца и есть накопленная статистика, любые отклонения либо неправильное внесение очень сразу заметны становятся, и понятно, что сейчас таких сбоев практически не бывает, либо они решаются молниеносно", - сказал он.

По словам Чернышенко, информационный отчет готовится центром ежедневно. "Он формируется примерно с 3 часов до 7 утра. Формируются отчетные формы, с тем чтобы уже с 8 утра [они] у руководителя государства могли быть на столе либо на компьютере, в виде такой приборной доски", - добавил Чернышенко.

Он также напомнил, что был создан специальный навигатор, позволяющий ориентироваться в мерах поддержки бизнеса и населения. "Сегодня этих мер поддержки более 80. Этот перечень постоянно расширяется", - отметил Чернышенко.

Ситуация с коронавирусом в РФ

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.