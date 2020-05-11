В Дагестане восстановили дорогу, ведущую к семи населенным пунктам

МАХАЧКАЛА, 11 мая. /ТАСС/. Автомобильное сообщение с семью селами Дагестана, прерванное накануне из-за обвала горной породы, восстановили, сообщили в понедельник в пресс-службе управления МЧС России по региону.

"По состоянию на 11:45 мск в Рутульском районе между населенными пунктами Сюгут и Мишлеш дорожное полотно расчищено, автомобильное сообщение восстановлено", - говорится в сообщении.

ЧП произошло 10 мая, сообщалось, что между населенными пунктами Сюгут и Мишлеш произошел обвал горной породы. Без автомобильного сообщения оставались семь населенных пунктов, где проживает более 3,1 тыс. человек.