Россотрудничество прокомментировало публикацию о якобы провезшем рицин в Чехию россиянине

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Необоснованное нагнетание ситуации в Чехии не способствует конструктивному диалогу в российско-чешских отношениях. Об этом заявила в понедельник ТАСС руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Пражские еженедельник Respekt в конце апреля со ссылкой на источники в чешских спецслужбах сообщил, что в начале апреля в Прагу якобы прибыл россиянин с дипломатическим паспортом, который вез в багаже рицин. Мужчина, как утверждалось, проследовал в посольство РФ, а яд мог предназначаться для отравления муниципальных политиков.

"Эта ситуация является продолжением недружественных акций в дополнение к демонтажу чешскими муниципальными властями памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, - подчеркнула она. - С сожалением констатируем дополнительное нагнетание в двусторонних российско-чешских отношениях".

По ее словам, чешские власти выдвигают "беспочвенные обвинения" в отношении сотрудника Россотрудничества в Праге. "Это, конечно, в чистом виде провокация. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, - отметила она. - Наш представитель в Чехии - молодой человек, владеет чешским языком, хорошо относится к этой стране и любит ее. Считаю, что это бездоказательная, беспочвенные провокация со стороны чешских властей в логике тех действий, которые они предпринимают в последнее время".

Демонтаж памятника Коневу в Праге

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Кроме того, в ночь на субботу неизвестные разместили унитаз на пьедестале, где до начала апреля находился памятник Коневу (скульптура была демонтирована муниципальными властями). Действия хулиганов уже осудили муниципальные власти района Прага-6, принявшие решение о демонтаже памятника, во главе со старостой Ондржеем Коларжом.

Как заявил на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".