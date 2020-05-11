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Пандемия коронавируса нового типа
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В Еврокомиссии призвали страны ЕС готовиться к возможной второй волне коронавируса

В ЕК отметили, что новые волны "могут появиться, даже если текущие показатели хорошо контролируются"
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© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза должны готовиться к возможному началу второй волны распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель Еврокомиссии (ЕК).

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"В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне", - сказал он и подчеркнул, что европейские страны должны предпринять все необходимые меры, чтобы быть готовыми к такому сценарию.

По словам представителя ЕК, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией коронавируса. "Новые волны могут появиться, даже если текущие показатели хорошо контролируются", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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