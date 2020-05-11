Для стационара в "Крокус Экспо" купили около 40 тыс. комплектов СИЗ

КРАСНОГОРСК, 11 мая. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ) получили в коронавирусном стационаре, расположенном в здании выставочного центра "Крокус Экспо". Об этом сообщил журналистам в понедельник главный врач Красногорской больницы №1 Константин Соболев.

"У нас методистские рекомендации Министерства здравоохранения РФ, согласно которым в смену положено 2,5 средства индивидуальной защиты. На сегодняшний момент мы получили 40 тыс. СИЗов, так что мы полностью укомплектованы самыми современными, прошедшими стандартизацию средствами защиты", - сказал Соболев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что в "Крокус Экспо" развернут филиал больницы №1, который будет оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в легкой и средней степенях тяжести. Планируется открыть COVID-стационар во второй половине дня 12 мая. На сегодняшний день стационар готов на 96%, по словам главврача, осталось оборудовать реанимационные палаты.

"На сегодняшний момент планируется открытие лаборатории, которая будет делать весь спектр анализов: биохимический и общий анализ крови, все, что нужно по стандартам оказания медицинской помощи данной категории пациентов. До 18 мая установят две компьюторные томографические установки. Все больные смогут пройти эту процедуру как при поступлении, так и при выписке. Это один из основных методов диагностики двусторонней полисегментарной пневмонии, которая возникает на фоне коронавирусной инфекции", - сказал Соболев.

Он уточнил, что все 920 коек стационара оборудованы кислородом, здесь есть все необходимое, чтобы пациенты подучили качественное лечение согласно стандартам оказания медицинской помощи и последним временным рекомендациям Минздрава РФ. Также во временном госпитале расположены 120 коек в реанимации.