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В Нижегородской области начнут ликвидировать свалку площадью около 18 га в 2020 году

Стоимость работ по рекультивации составит более 1,3 млрд рублей

ТАСС, 11 мая. Мероприятия по ликвидации Шуваловской свалки общей площадью почти 18 га в Нижегородской области будут включены в план реализации федерального проекта "Чистая страна" на 2020 год, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Ликвидация Шуваловской свалки будет включена в план реализации федерального проекта "Чистая страна" на 2020 год", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что в марте приказом Минприроды России свалка была включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Стоимость работ по ликвидации свалки площадью 17,9 га оценивается в 1 млрд 335 млн рублей. Рекультивировать ее должны за 34 месяца. "Согласно заявке, размер софинансирования из федерального бюджета в 2020-2022 годах может составить 997 млн 251 тыс. рублей, в том числе в 2020 году - 329 млн 449 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, свалку будут ликвидировать так, чтобы выделить отходы, пригодные для повторного использования и утилизации, а нарушенные земли будут рекультивированы.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

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РоссияНижегородская область
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