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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин не примет участие в совещании у Путина по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр заражен коронавирусом и проходит лечение в одном из государственных медицинских учреждений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходящий лечение в связи с заражением коронавирусом, не будет участвовать по видеосвязи в совещании у президента РФ Владимира Путина в понедельник. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил он на вопрос об участии премьера в предстоящем совещании у Путина.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства во второй половине дня в понедельник выступит с обращением к россиянам. Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. По словам Пескова, выступление президента состоится в начале совещания по ситуации с коронавирусом. Как ожидается, на этом мероприятии в числе прочих будет обсуждаться вопрос о продлении периода нерабочих дней после 11 мая.

30 апреля Мишустин сообщил, что у него был подтвержден коронавирус. После этого глава правительства начал проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, а исполнение обязанностей премьер-министра на время болезни Мишустина было возложено на первого зампреда кабмина Андрея Белоусова.

7-8 мая по видеосвязи из больницы Мишустин провел совещания по социально-экономическим вопросам. Также 8 мая премьер-министр участвовал в совещании президента России в режиме видеоконференции с постоянными членами Совбеза.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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