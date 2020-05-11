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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор предупредил, что тесты на коронавирус не продаются в интернете

Как отметили в ведомстве, для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в России

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Тесты для диагностики коронавирусной инфекции нельзя купить онлайн, говорится в ответах Роспотребнадзора, опубликованных в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

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"Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. Они не продаются в интернете", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, тесты, основанные на методе ПЦР-диагностики, отличаются высокой точностью. Что касается прогнозируемого начала спада числа заболевших, то в ведомстве подчеркнули, что он начнется при условии соблюдения карантинных мер и их эффективности. "Самое главное - прервать распространение вируса от человека к человеку. Для этого и используются методы социального разобщения и самоизоляция, которым необходимо следовать", - отметили в Роспотребнадзоре.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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