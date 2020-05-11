Вывозные рейсы из Армении для российских граждан запланированы на 17 и 18 мая

ЕРЕВАН, 11 мая. /ТАСС /. Рейс Ереван - Воронеж для вывоза граждан России из Армении запланирован на 17 мая. Об этом в понедельник на своей странице в Facebook сообщило российское диппредставительство.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию вылет рейса № NGT747 Ереван - Воронеж запланирован на 17 мая 2020 в 13:20 по местному времени. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях", - говорится в сообщении.

Вывозной рейс из Армении для российских граждан, проживающих в южных регионах России, запланирован на 18 мая.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса NGT743 Ереван - Минеральные Воды запланирован на 18 мая 2020 в 04:05 по местному времени (03:05 мск). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия, Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Калмыкия, Краснодарском крае", - говорится в сообщении посольства.

Зарегистрироваться на рейсы необходимо по ссылке. Количество мест на бортах ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах, отмечается в сообщении.

В Армении с 16 марта введен режим чрезвычайного положения. Общее число инфицированных коронавирусом составляет 3 392, 46 человек умерли.