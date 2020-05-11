В Польше создали "калькулятор COVID-19", рассчитывающий угрозу смерти из-за коронавируса

ВАРШАВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польские ученые из исследовательского центра в Гдыни разработали простой в использовании калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом нового типа. Тест размещен в интернете и доступен для всех желающих.

Программа предназначена для оценки риска смерти человека, у которого лабораторно подтверждена инфекция SARS-CoV-2. Она учитывает последние научные исследования, касающиеся коронавируса, и актуальные статистические данные со всего мира. Чтобы узнать, какова вероятность летального исхода, нужно заполнить короткую анкету онлайн, которая учитывает возраст, пол и четыре ключевые типа сопутствующих заболеваний: гипертония, диабет, рак, болезни сердца.

"Калькулятор вычисляет, во сколько раз вероятность смерти человека с данным набором хронических заболеваний выше по сравнению с людьми без этих нагрузок, - пояснили создатели. - Он также оценивает вероятность летального исхода среди здоровых людей на основе данных о количестве подтвержденных инфекций коронавируса, числе смертей, распространенности хронических заболеваний и относительном риске".

Так, у человека в возрасте 33 лет без хронических заболеваний риск летального исхода из-за коронавируса составляет 0,02 - 0,03%. У мужчины в возрасте 50 лет с полным набором предложенных болезней риск достигает 6,36%, а у женщин с аналогичными показателями почти вдвое меньше.

"Риск смерти от коронавируса очень сильно зависит от вашего образа жизни и заболеваний, связанных с ним, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Эта связь действительно сильна: последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1%", - сказал главный создатель калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош. По его мнению, самая большая ценность калькулятора заключается в том, что он показывает ключевую важность текущего состояния здоровья, обусловленного образом жизни и болезнями.