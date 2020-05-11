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75-летие Победы

Почти 18 тыс. школьников Москвы участвовали в олимпиаде "Не прервется связь поколений"

Она была посвящена Великой Отечественной войне

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Свыше 17 тыс. школьников столицы приняли участие в онлайн олимпиаде "Не прервется связь поколений". Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

"В столице завершилась дистанционная олимпиада "Не прервется связь поколений", которая проходила в седьмой раз. В нем приняли участие 17811 школьников и студентов колледжей, из них 1371 стали победителями, а 4973 - призерами. Результаты опубликованы в личных кабинетах участников", - говорится в сообщении.

Участники представили на конкурс проекты, посвященные периоду Великой Отечественной войны, в одной из номинаций: "Памятник герою", "Реликвия моей семьи", "Хранители памяти: экспонат школьного музея, "Мой герой", "Места памяти", "Имя героя в названии моей школы".

Исследовательские работы школьников и студентов колледжей могут стать основой для создания экскурсий в школьном музее, тематических занятий, а также для более глубоких научно-исследовательских проектов. Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в Московский городской педагогический университет. Победителям добавят по 10 баллов, а призерам - по восемь.

Предметная олимпиада "Не прервется связь поколений" проводится в столице с 2014 года. Это проект, с помощью которого школьники изучают героические страницы истории России, своей семьи, а также боевые и трудовые подвиги людей, ставших частью истории нашей страны. Ежегодно в олимпиаде принимают участие тысячи школьников и студентов колледжей.

Теги
Россия75-летие Победы
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