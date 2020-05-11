Патриарх выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Бушуева из-за коронавируса

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове города Москвы протоиерея Владимира Бушуева, умершего от коронавирусной инфекции управляющему Восточным викариатством Москвы, а также духовенству и прихожанам храма и родным и близким протоиерея. Об этом сообщает в понедельник официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной протоиерея Владимира Бушуева, многолетнего настоятеля Покровского храма в Измайлове. Всю свою жизнь почивший посвятил трудам на благо Церкви Христовой: многие годы работал в редакции "Журнала Московской Патриархии", затем, по рукоположении в священный сан, совершал пастырское служение в различных храмах Московской области. Долгое время почивший занимал ответственные административные должности: был председателем Канонической комиссии и членом Епархиального совета Московской епархии", - цитирует патриарха сайт РПЦ.

9 мая источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата сообщил ТАСС, что Бушуев умер от коронавируса. В приходе Покровского храма ТАСС рассказали, что настоятеля госпитализировали ранее с пневмонией, а у ряда прихожан храма был подтвержден коронавирус.