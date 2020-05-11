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Умер правовед Александр Маковский

Ему было 89 лет

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Советский и российский правовед, научный руководитель Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при президенте РФ умер в возрасте 89 лет. Об этом в понедельник сообщается на сайте центра

"11 мая 2020 года на 90-м году жизни скончался заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор А. Л. Маковский", - говорится в сообщении.

Александр Маковский - заслуженный деятель науки Российской Федерации, с 2014 года был научным руководителем Исследовательского центра, до 2014 года - первым заместителем председателя совета Исследовательского центра. Маковский участвовал в подготовке проектов законодательных актов - Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 (1960-1961), Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, Кодекса торгового мореплавания СССР 1968 (1962-1968), в консультировании проектов Гражданских кодексов других союзных республик (1964-1965).

Награжден орденом Почета, почетной грамотой президента Российской Федерации, орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени и орденом Александра Невского. Лауреат премии "Фемида" за 1999 год в номинации "Правовая реформа" за успешное руководство крупнейшими кодификационными работами по созданию нового гражданского права России, в том числе и Гражданского кодекса.

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