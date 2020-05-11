Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Мишустина

"Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья", - рассказал Беляков. Он также уточнил, что участие Мишустина в совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое президент Владимир Путин проведет 11 мая, не планировалось.

При этом Беляков подчеркнул, что премьер, госпитализированный 30 апреля, продолжает работать в удаленном режиме - проводит совещания с коллегами в режиме видеоконференций и по телефону, а также находится на постоянной связи с главой государства.

Пресс-секретарь отметил, что "меры, подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан, в том числе этапность постепенного выхода из режима ограничений, введенных из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства". Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Мишустин не будет участвовать по видеосвязи в совещании у президента.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства во второй половине дня в понедельник выступит с обращением к россиянам. Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. По словам Пескова, выступление президента состоится в начале совещания по ситуации с коронавирусом. Как ожидается, на этом мероприятии также будет обсуждаться вопрос о продлении периода нерабочих дней после 11 мая.

Коронавирус

30 апреля Мишустин сообщил, что у него был подтвержден коронавирус. После этого глава правительства начал проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, а исполнение обязанностей премьер-министра на время его болезни было возложено на первого зампреда кабмина Андрея Белоусова.

7-8 мая по видеосвязи из больницы Мишустин провел совещания по социально-экономическим вопросам. Также 8 мая премьер-министр участвовал в совещании президента России в режиме видеоконференции с постоянными членами Совбеза.