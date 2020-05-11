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Пандемия коронавируса нового типа

Рогозин заявил, что зараженных коронавирусом на Байконуре нет

Генеральный директор Роскосмоса также уточнил, что в городе заболевших также нет

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Зараженных коронавирусом среди жителей Байконура и специалистов, которые находятся на космодроме, нет. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Байконур нам также удается беречь от COVID-19 . В городе и среди наших специалистов, работающих на этом космодроме, заболевших нет", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что зараженных коронавирусом нет на стройке второй очереди космодрома Восточный.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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