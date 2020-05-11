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В Санья стандартизируют вывески на иностранных языках к предстоящим пляжным играм

Основное внимание будут уделять созданию вывесок на английском языке, в некоторых местах также добавили таблички на русском, японском и корейском языках

САНЬЯ /Китай/, 11 мая. /ТАСС/. Власти города Санья в южной китайской провинции Хайнань намерены провести работу по стандартизации вывесок на иностранных языках в общественных местах перед проведением VI Пляжных Азиатских игр, которые должны пройти с 28 ноября по 6 декабря. Об этом было объявлено на состоявшемся на днях совещании оргкомитета предстоящих игр, сообщает информационный ресурс "Наньхайван".

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Цель данной работы, указали на совещании, является "оптимизация международной коммуникационной и деловой среды". Для этого потребуется координация усилий различных районов города. Власти намерены привести к единому стандарту оформление всех надписей на иностранных языках на вокзалах, в аэропортах, портах, отелях, имеющих от четырех звезд и выше, туристических объектах, больницах, торговых центрах и других местах по всему городу.

Основное внимание будет уделяться созданию вывесок на английском языке. В некоторых местах уже добавлены таблички также с информацией на русском, японском и корейском языках.

По словам вице-мэра Санья Чжоу Цзюня, стандартизация вывесок на иностранных языках в общественных местах играет важную роль в подготовке к проведению игр, повышении уровня интернационализации города и ускорения строительства на Хайнане свободного порта с китайской спецификой.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте прошлого года. Соревнования будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры прошли в 2008 году на Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. Состязания также проходили в Индонезии (2008 год), Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).

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