Эксперт: прирост заразившихся коронавирусом в регионах России - естественный процесс

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, который отмечается в регионах России, является естественным развитием эпидемического процесса. При этом нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести ко второй волне распространения коронавируса, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

"Да, действительно, те осторожные прогнозы о выходе на плато, которые были сделаны несколько недель тому назад, не оправдались. Следует отметить, что все прогнозы и заявления со стороны медицинских специалистов были основаны на суточной суммарной статистике заражения коронавирусом, - приводит в понедельник ее слова пресс-служба Минздрава. - В последние недели подтвержденный прирост нежелательной статистики дают именно субъекты РФ. То есть, это естественный процесс, поскольку коронавирус пришел в регионы страны несколько позже".

Мокрышева отмечает, что рост числа заразившихся в России также может быть связан с увеличением числа проводимых тестирований на коронавирус. Весомую роль играет и нарушение самоизоляции гражданами из-за "синдрома усталости" от ограничений.

"Такие действия могут спровоцировать вторую волну заболеваемости COVID-19. Причем, она может быть значительно масштабнее первой и принесет еще большие человеческие жертвы. То безрассудство, с которым отдельные граждане устраивают "майские гуляния", и попустительство со стороны региональных властей, может перечеркнуть неимоверные усилия, которые наша страна предприняла, выстраивая национальную систему противостояния смертельному заболеванию. Мы отдаем отчет в том, что медицинское сообщество испытывает колоссальные нагрузки, в исключительном напряжении находится вся система здравоохранения", - добавила она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.