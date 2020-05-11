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Пандемия коронавируса нового типа

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 31 мая

На 11 мая в регионе зарегистрирован 1061 случай коронавируса

ВОЛГОГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Режим всеобщей самоизоляции в Волгоградской области, введенный 1 апреля в связи с новой коронавирусной инфекцией продлили до 31 мая.

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"Оперштаб сообщает о продлении режима самоизоляции до 31 мая", - сказал ТАСС представитель администрации региона, отметив, что все остальные подробности сообщат позже.

С самого начала введения режима самоизоляции волгоградцам было разрешено ездить на свои дачные участки, 21 апреля в регионе открылись парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ателье по ремонту одежды и обуви. Был расширен список предприятий и объектов МСП, которые работают с соблюдением эпидемиологических санитарных требований, определены меры поддержки населения и бизнеса. Каких-либо режимов цифровых или спецпропусков, а также обязательно масочного режима в регионе не вводились.

По данным оперштаба, на 11 мая в Волгоградской области зарегистрирован 1061 случай коронавируса, выздоровели 311 человек, 12 умерли.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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