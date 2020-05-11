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В Германии назвали самые популярные имена новорожденных в 2019 году

Топ-10 за последние семь-восемь лет практически не изменился, самыми популярными именами среди мальчиков стали Ноа, Бен, Пауль, Леон и Луис, а среди девочек - Ханна, Эмма, Миа, Эмилия и София

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Немецкие лингвисты опубликовали в понедельник список самых популярных имен в 2019 году. Они проанализировали данные из 700 отделов ЗАГС по всей Германии и пришли к выводу, что родители в этом плане довольно консервативны. Топ-10 за последние семь-восемь лет практически не изменился, некоторые позиции лишь меняются друг с другом местами.

В прошлом году самыми популярными именами среди мальчиков стали Ноа, Бен, Пауль, Леон и Луис. В десятке появилось лишь одно новое имя - последнюю строчку впервые занял Финн. Среди девочек лидируют Ханна, Эмма, Миа, Эмилия и София. Статистику составило Общество немецкого языка (GfdS) в Висбадене.

Лингвисты отслеживают этот список с 1977 года. Они приходят к выводу, что со временем мужские имена в ФРГ становятся менее грубыми по звучанию и все чаще заканчиваются не на согласный звук, а на гласный, что раньше было крайне нетипично для Германии. К примеру, в 50-х и 60-х годах прошлого века самыми популярными были такие имена, как Вернер, Клаус и Петер.

Женские имена же становятся со временем более короткими, констатируют филологи. Популярные некогда имена Урсула, Ангелика или Габриэла не представлены в современных рейтингах.

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