В Германии заявили, что вакцина от коронавируса вряд ли будет готова до середины 2021 года

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса нового типа будет готова не раньше середины следующего года. Об этом заявила в понедельник министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек.

"К сожалению, исследования так устроены, что столь ожидаемый прорыв бывает не всегда. Как и прежде, мы полагаем, что вакцины будут в широком доступе самое раннее в середине 2021 года", - сказала она. При этом нужно допускать вероятность, что вакцина "не будет соответствовать всем ожиданиям", добавила Карличек. Например, не исключено, что прививка "будет защищать только от тяжелой формы заболевания", или же ее постоянно надо будет обновлять, предположила министр.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее не исключал, что поиск вакцины при неблагоприятном развитии событий займет несколько лет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

В Германии коронавирусом заразились почти 170 тыс. человек, 145 тыс. выздоровели. За сутки число новых случаев выросло на 357. Умерли от последствий за все время пандемии 7,4 тыс.