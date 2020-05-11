Организатора торговли на рынке в Петербурге, где скопилось 200 человек, оштрафовали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга принял решение оштрафовать Киемиддина Саидова, задержанного на Сенном рынке, где работала продуктовая точка, что привело к скоплению 200 человек в период пандемии коронавируса. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суд, переквалифицировав его действия, назначил Саидову штраф в виде одной тысячи рублей.

"Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Киемиддина Саидова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст .20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности"). Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах"). Суд переквалифицировал действия Саидова и назначил ему штраф виде одной тысячи рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

В ГУ МВД ранее сообщали, что сотрудники полиции задержали субарендатора помещения на Сенном рынке в Санкт-Петербурге, где работала продуктовая точка, что привело к скоплению 200 человек. Территория рынка сейчас закрыта для посетителей, сотрудниками Роспотребнадзора помещения опечатаны.

"Саидов организовал раздачу продуктов питания на территории Сенного рынка, около молельной комнаты. В суде Саидов пояснил, что он правоверный мусульманин и решил помочь своим соотечественникам, которые голодают. Цели организовывать массовое скопление граждан у него не было", - рассказали в пресс-службе судов.

В отношении юридического лица, осуществляющего эксплуатацию Сенного рынка, было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

По последним данным, в Петербурге выявлено 7 711 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 681 человек, умерли 56.