Роспотребнадзор приостановил работу ресторана в Новой Москве

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Специалисты столичного Роспотребнодзора опечатали незаконно функционировавший ресторан в поселении Московский в ТиНАО. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по г. Москве по поступившей из СМИ информации о функционировании в период режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ресторана в поселение Московский проведено мониторинговое обследование. По результатам осмотра помещений ресторана, возбуждено дело об административном правонарушении, и учитывая тот факт, что установленные нарушения представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей и способствуют распространению новой коронавирусной инфекции, был составлен протокол о временном запрете деятельности", - говорится в сообщении.

Уточняется, в ресторане продавалась еда не в упакованных маркированных ланч-боксах, а в посуде многоразового использования. Кроме того, был открыт полный доступ посетителям в зал ресторана.

В настоящее время административные материалы готовятся для передачи в суд.