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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор Якутии вынес постановления пансионату, в котором выявили очаг коронавируса

Заразившиеся постояльцы учреждения проходят лечение в инфекционной больнице, остальные - на самоизоляции

ТАСС, 11 мая. Роспотребнадзор Якутии вынес два постановления частному пансионату для пожилых людей "Доверие" в Якутске, где в понедельник коронавирус выявлен у девяти постояльцев. Одно из постановлений передано на рассмотрение в суд, сообщается на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

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Как отметили в министерстве труда и социального развития Якутии, виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством по итогам всех контрольных мероприятий и судебных решений.

"Управлением Роспотребнадзора Якутии организации [пансионату для престарелых "Доверие"] вынесено два административных материала, один из них передан на рассмотрение в Якутский городской суд. Исполнение пансионатом противоэпидемиологических мероприятий, которые должны проводиться во время режима повышенной готовности, проверяет также министерство труда и социального развития республики", - сообщается на официальном портале.

Заболевшие постояльцы доставили на лечение в инфекционную больницу, остальные находятся на самоизоляции. У всех работников учреждения анализы на коронавирус отрицательные. По словам директора организации Михаила Готовцева, в пансионе уже месяц действует карантин, усилена дезинфекция, проводится постоянная термометрия постояльцев. Соответствующие рекомендации о введении режима полной изоляции вместе с сотрудниками еще в начале апреля даны региональным министерством труда и социального развития.

В Якутии в интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, муниципальных центрах семейного устройства для детей-сирот карантин действует с начала апреля. В 45 организациях республики на самоизоляции находятся 3 112 постояльцев. Вместе с ними строгий карантин круглосуточно соблюдают 790 работников. И тем, и другим не разрешается выходить за пределы учреждений.

В Якутии официально зарегистрировано 551 случай заражения коронавирусом, 116 пациентов выписаны из медучреждений, четыре человека умерли.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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