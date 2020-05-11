На юге России прогнозируется резкое похолодание

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Резкое понижение температуры на 4-5 градусов, а также кратковременные дожди, местами сильные, прогнозируют к четвергу-пятнице на юге России, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Холодный фронт, который пройдет через Москву в ночь на среду, через день-два доберется до регионов юга страны. Но если в Москве похолодает на 10 градусов, то для южан температура воздуха понизится на 4-5 градусов. На неделе пройдут дожди, сильных грозовых не ожидаем, поскольку температуры воздуха не будут высокими. Местами это будут ливни", - сказал он.

В частности, к пятнице в Ростовской и Волгоградской областях в дневные часы ожидается всего 12-16 градусов, в субботу немного потеплеет до 17-18, но в воскресенье столбики термометров вновь опустятся до 15 градусов. Заморозков не прогнозируется, но по ночам будет ощутимо холодно. В ночь со среды на четверг в Ростове и Волгограде температура составит всего 5-7 градусов тепла, с четверга на пятницу - в пределах 10-12 градусов, с пятницы на субботу - 5-7 градусов, а с субботы на воскресенье - около 10 градусов.

Во вторник дожди прогнозируются в Волгоградской области, в предгорьях и горах Северного Кавказа - сильные ливни. Дожди ожидаются в горах Адыгеи и Кубани, на севере Ростовской области. В среду ливневые дожди пройдут в Ставропольском крае и Калмыкии, жители которой давно ждали осадков. По прогнозам синоптиков, в пятницу дожди вновь пройдут в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа, а также в горах Адыгеи и Краснодарского края.