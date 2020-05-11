Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель.", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. По его словам, "эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии". "За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации", - отметил президент. По его данным, "число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло с 29 тыс. до 130 тыс., сформирован запас оборудования и техники, в том числе, что сейчас критически важно, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции легких". "И, слава Богу, конечно, что он не востребован в полном объеме, задействована лишь его незначительная часть", - уточнил глава государства.

На нынешнем совещании, в котором участвуют главы всех регионов страны и руководители федеральных ведомств, Путин предложил обсудить , "как, по каким принципам будет строиться общая работа в предстоящий крайне ответственный период постепенного, поэтапного выхода из режимов ограничений, связанных с эпидемией коронавируса". Он напомнил, что "к сегодняшнему дню все регионы должны были сформировать соответствующие планы, сделать это на основе рекомендаций, подготовленных правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета". "Как мы и договаривались, такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз. И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам", - предупредил президент. "Главное для нас - это жизнь, здоровье, безопасность людей", - убежден Путин.

Снятие ограничений

Президент обратил внимание, что выход из ограничительных мер не может быть одномоментным, смягчение этого режима должно идти осторожно, шаг за шагом.

Он заметил, что принятые ранее меры позволяют перейти к следующему периоду борьбы с эпидемией - к "началу поэтапного выхода из режимов ограничений". "У этого периода есть принципиальная особенность: прежде всего такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом", - сказал Путин.

По его словам, выход или смягчение режимов ограничений "должны проходить при строгом соблюдений всех условий и санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей". Путин заметил, что безрассудно забегать вперед в снятии ограничений, нужно "пройти между Сциллой и Харибдой".

"Опасно безрассудно забегать вперед, но и сидеть, сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя, нужно пройти между Сциллой и Харибдой", - сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что в настоящий момент ответственность регионов всех уровней власти за каждый шаг исключительно велика. По его словам, это касается реализации всех профилактических мер и четкой, обоснованной линии на постепенное снятие ограничений, определения режима работы предприятий. "Граждане, бизнес, все мы заинтересованы в том, чтобы экономика быстрее возвращалась в привычный нормальный ритм", - сказал Путин. Он указал на то, что опыт регионов, в частности Москвы, где с 12 мая возобновят работу все строительные и промышленные предприятия, показывает на имеющуюся возможность обеспечить их устойчивую и, в то же время, безопасную деятельность.

"Повторю, это должны быть детально просчитанные решения глав субъектов Федерации", - сказал президент.

Президент отметил, что принятые меры позволили сохранить жизни тысяч россиян. "Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней, и конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам", - сказал глава государства.

Действия губернаторов

При этом он обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени, но губернаторы смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.

"Главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей будут принимать решения о характере ограничительных мер, о том - как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка - может быть, даже и дополнять", - сказал президент.

Главы регионов также смогут приостанавливать деятельность предприятий, которые не обеспечивают соблюдение требований санитарной безопасности.

"У руководителей регионов с учетом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остается право по согласованию с правительством РФ ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий, в том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в случае принятия таких решений, "за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата".

Работа предприятий базовых отраслей экономики

Президент также подчеркнул, что с 12 мая нужно создать условия возобновления работы предприятий базовых отраслей экономики.

"Начиная с 12 мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики", - сказал президент, пояснив, что речь идет о строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, связи, энергетике и добыче полезных ископаемых.

Путин отметил, что продолжат работу также органы власти, организации непрерывного цикла, медучреждения, финансовые структуры, предприятия торговли продуктами и товарами первой необходимости.