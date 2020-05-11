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Пандемия коронавируса нового типа

Рестораны и все мечети в Иране будут открыты после 25 мая

К настоящему моменту в стране выявлены более 109 тыс. заразившихся, умерли по меньшей мере 6 685 человек

ТЕГЕРАН, 11 мая. /ТАСС/. Рестораны и мечети по всей стране получат разрешение возобновить работу после завершения священного для мусульман месяца Рамадан, конец которого в Иране совпадает с 25 мая. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства страны Али Рабии.

"Национальный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение, что все мечети и религиозные места, а также различные рестораны и парикмахерские будут постепенно открываться после месяца Рамадан", - цитирует его агентство ISNA. При этом Рабии отметил, что "в некоторых "белых" регионах (районы с наименьшим распространением коронавируса - прим. ТАСС) места такого типа уже открыты".

В начале мая президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мечети возобновляют работу в некоторых городах, которым присвоен статус "белых". Что касается ресторанов по всей стране, то некоторые из них работают в режиме работы навынос, но большинство остаются закрытыми.

До 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению числа новых случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало снижаться и достигло минимума в 802 случая. После 3 мая этот показатель вновь начал расти и за последние семь дней оставался в районе 1,3-1,7 тыс. К настоящему моменту в стране выявлены более 109 тыс. заразившихся, умерли по меньшей мере 6 685 человек.

На фоне снижения числа новых заболевших иранские власти с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с коронавирусом. По официальной информации, большая часть жителей страны вернулась на работу, открыты торговые центры и парикмахерские, отменено ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

Теги
ИранПандемия коронавируса нового типа
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