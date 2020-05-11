Путин заявил, что массовые мероприятия в России пока не возобновятся

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Запрет на проведение массовых мероприятий в России из-за ситуации с коронавирусом пока сохранится. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что всем надо строго соблюдать санитарные правила - это касается работы предприятий, магазинов, транспорта, сферы услуг. "Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями", - добавил президент.