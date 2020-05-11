Путин попросил людей старшего возраста "еще потерпеть" самоизоляцию

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал граждан старшего возраста потерпеть еще режим самоизоляции и другие ограничительные меры, так как это вопрос жизни. Выступая в понедельник в начале совещания по ситуации с коронавирусом, глава государства отметил, что режим повышенной безопасности должен сохраняться, в частности, для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

"Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками", - сказал Путин. Но сейчас "нужно еще потерпеть", добавил президент, подчеркнув, что "это не пустые слова, это вопрос жизни".

"Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла", - добавил глава государства.

Путин также призвал участников совещания уделить особое внимание работе интернатов и домов престарелых. "Люди, которые находятся, живут здесь, требуют особого ухода и заботы, а в силу возраста, наличия у многих из них хронических заболеваний, сейчас вдвойне уязвимы", - сказал президент.