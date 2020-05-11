В Ярцевском доме престарелых под Смоленском выявили вспышку коронавируса

ТАСС, 11 мая. Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована в Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области. Выявлено 120 заразившихся, они в стабильном состоянии, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"Как только нам поступила информация о том, что два сотрудника Ярцевского дома-интерната для престарелых и инвалидов были заражены коронавирусной инфекцией, мы приступили к тестированию на COVID-19 всех без исключения работников и проживающих в данном учреждении. По результатам обследования, положительные результаты обнаружены у 120 человек, среди которых - 22 сотрудника, 94 проживающих, 4 волонтера. Состояние заболевших можно оценить как стабильное", - цитирует пресс-служба администрации заместителя губернатора Смоленской области Полину Хомайко.

Она подчеркнула, что все необходимые меры по локализации вспышки и обеспечения лекарствами и питанием были приняты оперативно. Еду доставляет сторонняя организация в одноразовой посуде, которая затем утилизируется. Два раза в сутки заболевших осматривают медики, измеряют температуру. "В настоящее время в учреждении достаточно лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дефицита нет", - заверила Хомайко.

Глава Ярцевского района Владимир Макаров уточнил, что дом-интернат изолирован, ситуация находится под контролем. Угрозы для жителей района нет. Поэтому нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры.

В начале апреля вспышка коронавирусной инфекции произошла в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В настоящее время ситуация там стабилизировалась, заразившиеся идут на поправку, подчеркнули ТАСС в пресс-службе администрации региона.

К 11 мая в Смоленской области выявлено 902 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным оперативного штаба региона, 264 человека выздоровели, семеро умерли.