Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу борьбы с коронавирусом. Российский лидер объявил, что режим нерабочих дней окончен, однако борьба с эпидемий продолжается, выход из ограничительных мер не может быть одномоментным.
Путин также рассказал о новых мерах поддержки граждан. Главное из обращения президента – в материале ТАСС.
Окончание нерабочих дней и снятие ограничений
Период нерабочих дней истекает 11 мая. Президент отметил, что принятые ранее меры позволяют перейти к началу поэтапного выхода из режимов ограничений. Подчеркивается, что такой выход не может быть одномоментный, нужно делать это последовательно и строго соблюдая все условия и санитарные требования.
С 12 мая должны сохраниться как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах, указал президент.
Предприятия, работающие в базовых отраслях экономики, должны будут с 12 мая по возможности возобновить работу. А за работникам, чьи предприятия пока не возобновят деятельность, должна сохраниться зарплата.
При этом массовые мероприятия пока не возобновляются.
Путин отметил, что каждый регион страны сейчас готов к оказанию помощи зараженным коронавирусом. По его словам, речь идет в том числе и о реанимационной помощи.
Губернаторы регионов смогут сами принимать решения о смягчении, сохранении или ужесточении ограничений.
Путин также потребовал эффективнее проводить тесты на коронавирус. Он отметил, что к середине мая их число удвоится и составит 300 тыс. в сутки.
Сохранение рынка труда
Президент принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Путин отметил, что россиянам нужна прямая помощь.
Правительству поручено составить программу действий по стабилизации на рынке труда. Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в стране достигло 1 млн 400 тыс. человек.
Президент также считает необходимым запустить с 1 июня новую кредитную программу поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированных НКО.
Государство само выплатит такой кредит, если заемщик сохранит занятость на уровне от 90%.
Правительство должно строго контролировать участвующих в новой кредитной программе предприятия, чтобы предотвратить махинации по созданию фиктивных рабочих мест.
Путин сообщил, что для ряда отраслей полностью спишут налоговые платежи за второй квартал 2020 года, кроме НДС. Президент таже предложил докапитализировать государственные микрофинансовые организации, оказывающие поддержку малым предприятиям, на 12 млрд рублей.
Помощь семьям
По словам Путина, меры поддержки получат семьи, воспитывающие 27 млн детей.
Президент предложил вдвое повысить размер пособий по уходу за ребенком - с 3375 до 6751 рубля. Также предлагается расширить круг получателей выплат для детей до трех лет - такие выплаты должны распространить на семьи, дети в которых родились до 1 января 2020 года.
С 1 июня семьи получат единовременные выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет. Размер выплаты - 10 тыс. рублей.
Путин также призвал людей старшего возраста "еще потерпеть" самоизоляцию. Он подчеркнул, что это вопрос жизни.
Президент также попросил россиян усилить личные меры профилактики коронавируса.
Самозанятым вернут уплаченные налоги
Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год.
По словам президента, такую форму занятости в прошлом году выбрали 340 тыс. человек.
Кроме того, президент предложил выплатить самозанятым так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в 2020 году проводить налоговые платежи.
Выплаты медработникам и сотрудникам соцучреждений
Путин напомнил чиновникам о персональной ответственности за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса.
Президент подчеркнул, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за работу по борьбе с распространением коронавируса.
Путин отметил, что эти выплаты осуществлены только в 56 регионах, на руки их получили 56 тыс. человек, а это меньше половины из тех, кому выплаты начислены.
Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, а также водителях экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом.
Также Путин сообщил, что сотрудники социальных учреждений в течение трех месяцев (с 15 апреля по 15 июля) будут получать доплату в размере до 60 тыс. рублей.