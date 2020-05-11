Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина

Период нерабочих дней истекает 11 мая. Президент отметил, что принятые ранее меры позволяют перейти к началу поэтапного выхода из режимов ограничений. Подчеркивается, что такой выход не может быть одномоментный, нужно делать это последовательно и строго соблюдая все условия и санитарные требования.

С 12 мая должны сохраниться как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах, указал президент.

Предприятия, работающие в базовых отраслях экономики, должны будут с 12 мая по возможности возобновить работу. А за работникам, чьи предприятия пока не возобновят деятельность, должна сохраниться зарплата.

При этом массовые мероприятия пока не возобновляются.

Путин отметил, что каждый регион страны сейчас готов к оказанию помощи зараженным коронавирусом. По его словам, речь идет в том числе и о реанимационной помощи.

Губернаторы регионов смогут сами принимать решения о смягчении, сохранении или ужесточении ограничений.

Путин также потребовал эффективнее проводить тесты на коронавирус. Он отметил, что к середине мая их число удвоится и составит 300 тыс. в сутки.