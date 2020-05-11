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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин призвал оказать прямую помощь россиянам

Президент подчеркнул, что эпидемия и вызванные ей ограничения ударили по многим гражданам, чьи доходы снизились, а расходы и долги, напротив, выросли

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал оказать прямую помощь гражданам, пострадавшим из-за ограничительных мер в борьбе с коронавирусом.

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"Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режима ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам", - подчеркнул глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Путин отметил, что впереди долгий и сложный процесс выхода из режима ограничений. Обращаясь к губернаторам и правительству, он сказал, что ждет от госслужащих предельной концентрации и самого высокого уровня готовности для оперативного реагирования на любой сценарий развития событий.

Путин подчеркнул, что эпидемия и вызванные ей ограничения ударили по многим гражданам, чьи доходы снизились, а расходы и долги, напротив, выросли. Он пояснил, что это касается работников самых разных отраслей и предпринимателей. "С самого начала мы приняли принципиальное решение - помогать прежде всего людям, и прежде всего гражданам, которые нуждаются в нашей поддержке", - напомнил он. Президент также подчеркнул, что при оказании помощи бизнесу сохранение занятости и зарплат стало ключевым критерием.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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