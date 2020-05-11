Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

"Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе, студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать", - сказал президент.

Как отметил Путин, когда некоторые семьи лишаются привычного дохода, им приходится очень непросто, особенно если кто-то из родителей или даже оба остались временно без работы.

Он напомнил, что ранее уже были предусмотрены меры поддержки, включая выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет. "Эти деньги семья будет получать три месяца - с апреля по июнь", - сказал он.

В течение трех месяцев по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу.

Путин также напомнил, что семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплату на детей в возрасте с трех до семи лет включительно, сделав это с 1 июня, а на с 1 июля, как планировалось ранее.

Расширить количество получателей

Путин также заявил, что необходимо расширить количество получателей выплат для детей до трех лет.

"Уже говорил о дополнительных выплатах для каждого ребенка до трех лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского каптала, в том числе и на первого ребенка", - сказал Путин

По его словам, выплаты должны быть распространены и на такие семьи. "В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей", - сказал он.

Путин также заявил, что единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет осуществлена с 1 июня текущего года.

Меры господдержки

Путин заявил, что мерами господдержки будут охвачены 27 млн российских детей.

"В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 млн российских детей: от младенцев до учеников школ", - заявил президент РФ.

Он отметил, что поддержка семей с детьми и людей пожилого возраста являются приоритетами для государства.

"Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства, особенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать семьи с детьми", - сообщил Путин.