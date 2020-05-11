Путин рекомендует к декабрю утвердить границы объектов культурного наследия в Севастополе

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Севастополя до 1 декабря текущего года утвердить границы территорий объектов культурного наследия в регионе и зоны их охраны. Утвержденный главой государства перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года, опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Рекомендовать правительству Севастополя утвердить границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Севастополя (в первую очередь объектов археологического наследия), и зон их охраны, а также обеспечить прекращение строительных работ на территории могильника "Бельбек-4" в селе Любимовка Нахимовского района г. Севастополя", - говорится в сообщении. Срок исполнения данного поручения - до 1 декабря 2020 года.

Кроме того, Путин рекомендовал властям Севастополя организовать при участии Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" и Российского военно-исторического общества на территории города работу по выявлению объектов, связанных с военной историей города, обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов, принятие их на государственную охрану как объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также при необходимости рассмотреть вопрос о дальнейшей музеефикации таких объектов и приспособлении их для современного использования. Доклад о проделанной работы необходимо будет представить до 1 декабря 2020 года.