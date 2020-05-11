НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил россиян усилить личные меры профилактики коронавируса. Об этом он сказал на совещании о ситуации с распространением вируса, обращаясь к гражданам страны.

"Дорогие друзья, будьте предельно осторожны, пожалуйста, сохраняйте и даже усиливайте сейчас свое внимание к личным мерам предупреждения заражения", - сказал он.

Глава государства выразил надежду, что жители страны с пониманием отнесутся к принимаемым мерам в этой сфере. "Уверен, вы хорошо знаете ситуацию в своем регионе и в этом случае отнесетесь к таким решениям [о сохранении ограничений] с пониманием", - отметил он.

Президент заметил, что губернаторам необходимо везде, где это допустимо, "предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, заниматься индивидуально спортом". По словам Путина, делать это, однако, нужно так, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса.

"Я понимаю: подчас сил нет больше терпеть все эти ограничения, но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность - намного хуже, - подчеркнул он. - Мы выбрали путь сбережения жизней и здоровья людей. И вместе уже многого добились, многое сделали и многое одолели". "И от каждого из нас зависит, чтобы все больше регионов России возвращались к нормальной, привычной жизни", - заключил президент.